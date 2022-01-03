Осадки ожидаются везде, кроме отдельных северных, центральных и большинства южных областей.

Во вторник, 4 января, в Украине будет много дождей. Осадки ожидаются везде, кроме отдельных северных, центральных и большинства южных областей. По всей стране ожидается плюсовая температура. Теплее всего будет на юге и юго-западе, где воздух прогреется до +8°...+9°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +5°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +7°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Тернополе 4 января ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+6°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+3°.

В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +2°...+5°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +4°.

Народные приметы на 4 января

4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.

Вас также могут заинтересовать новости: