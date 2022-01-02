Погода в Украине завтра в некоторых регионах ожидается неблагоприятная.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнениях погодных условий по всей территории Украины в понедельник, 3 января.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Читайте такжеВ Украине накануне праздников произошло землетрясение: что известно (карта)Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах 2-3 января.

До этого синоптики предупреждали, что 2 января в Украине будет холодать. Столбики термометров поползут вниз по всей стране, местами днем ожидается "минус". Осадков тоже станет гораздо меньше – они еще задержатся на юго-востоке и в захваченном Россией Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: