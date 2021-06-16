На четверг, 17 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
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В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.
Справка УНИАН. I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
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