Завтра в некоторых областях Украины ожидаются сильные дожди и грозы.

На четверг, 17 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.

Справка УНИАН. I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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Автор: Екатерина Лиманская