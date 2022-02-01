Сегодня почти по всей Украине из-за гололедицы объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"1 февраля на большей части территории страны на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый. Штормовое предупреждение не распространяется только на Херсонскую область и Крым.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -1°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°.
В Тернополе 1 февраля ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -2°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+2°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Виннице сегодня будет -9°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.
В Одессе 1 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -8°...-1°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.