Сегодня в Украине ожидается гололедица.

Сегодня почти по всей Украине из-за гололедицы объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"1 февраля на большей части территории страны на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый. Штормовое предупреждение не распространяется только на Херсонскую область и Крым.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Тернополе 1 февраля ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -2°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+2°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице сегодня будет -9°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 1 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -8°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

Вас также могут заинтересовать новости: