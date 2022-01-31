Прогноз погоды в украине на 1 февраля / фото pixabay
1 февраля в Украине будет сухо. По всей стране ожидается небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Ночью морозы будут на уровне -2°...-9°, а днем на западе и севере страны будет небольшой минус, в центральных областях и на востоке - до 0°...+3°, а на юге - традиционно теплее всего, до +5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -1°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°.
- В Тернополе 1 февраля ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+2°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -9°...-1°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.
- В Одессе 1 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
Погода в Украине 1 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 1 февраля
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
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