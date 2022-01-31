Февраль-2022 начнется в Украине с сухой, но холодной погоды.

1 февраля в Украине будет сухо. По всей стране ожидается небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Ночью морозы будут на уровне -2°...-9°, а днем на западе и севере страны будет небольшой минус, в центральных областях и на востоке - до 0°...+3°, а на юге - традиционно теплее всего, до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Тернополе 1 февраля ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -2°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+2°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -9°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 1 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

Народные приметы на 1 февраля

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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