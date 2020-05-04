В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 мая

15:10, 4 мая 2020
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Местами ожидаются град и сильный ветер.

Завтра местами ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра местами ожидаются грозы / фото УНИАН

Во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет тепло, но дождливо.

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Теги: #погода#Гроза
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