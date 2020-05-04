В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 мая
Местами ожидаются град и сильный ветер.
Во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине будет тепло, но дождливо.
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