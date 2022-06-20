На вторник, 21 июня, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 21 июня ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются грозы. Также завтра в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидаются дожди и мощный ветер.