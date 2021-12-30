Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.

В Украине 29 декабря произошло землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в районе поселка Белозорина, Надворнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километров. Его магнитуда составила 2,4 по шкале Рихтера.

Сообщается, что по классификации землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Всего, по данным ведомства, в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее 21 декабря с магнитудой 2,6.

Напомним, вечером 15 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.

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