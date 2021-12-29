Толчки ощутили почти на всей территории острова.

У побережья греческого острова Крит в третий раз за последние несколько дней произошло землетрясение. На этот раз жители острова почувствовали подземные толчки магнитудой 5,2.

Землетрясение зафиксировали около 7 утра по местному времени. Эпицентр подземных толчков, по оценкам ученых, залегал на глубине 45 км, сообщает издание Kathimerini.

Эпицентр землетрясения находился у юго-восточного побережья острова. Толчки ощутили в восточной и южной частях острова, а также в Ираклионе, находящемся на северном побережье. По данным Reuters, тремор ощущался и в некоторых частях Египта.

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При этом, за несколько минут до полуночи мелкое землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали возле Салоник.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ученые считают, что это землетрясение не связано с двумя предыдущими. Также они прогнозируют, что толчков больше не будет.

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