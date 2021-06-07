Завтра в Украине ожидаются грозы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"8 июня днем в Украине грозы", - говорится в предупреждении.
Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
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Ухудшение погоды в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, циклон, который на прошлой неделе поливал Украину дождями - возвращается. Завтра в стране снова будет дождливо.
По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшую неделю ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и местами град. А завтра, 8 июня, влажная погода охватит практически всю Украину.
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