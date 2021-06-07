Непогода ожидается по всей стране.

Завтра в Украине ожидаются грозы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"8 июня днем в Украине грозы", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Читайте такжеУкраину целую неделю будут заливе дожди: прогноз погоды на 7 дней (карта, видео)

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, циклон, который на прошлой неделе поливал Украину дождями - возвращается. Завтра в стране снова будет дождливо.

По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшую неделю ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и местами град. А завтра, 8 июня, влажная погода охватит практически всю Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская