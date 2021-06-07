Циклон, который на прошлой неделе поливал Украину дождями - возвращается. Завтра в стране опять будет дождливо.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в ближайшую неделю ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и местами град.
Завтра влажная погода охватит практически всю Украину, говорит синоптик.
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"Разве что северо-запад - Волынь, Ривненщина, часть Житомирщины, а также юго-запад - отдельные районы Крыма, Николаевщины и Одесской области, получат меньшую вероятность осадков", - добавила Диденко.
По ее данным, 8 июня и в целом в течение недели температура воздуха будет в большинстве областей Украины комфортной, +19...+24 градуса.
Погода в Киеве
По данным Натальи Диденко, в Киеве завтра - периодически дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса, предполагается порывистый ветер.
По словам синоптика, такая влажная и умеренно теплая погода продлится в Украине до конца недели.
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