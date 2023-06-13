Синоптики обнародовали предупреждение - вероятные лесные пожары.

Несколько дней подряд в ряде областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредил украинский Гидрометцентр.

13-16 июня в Ривненской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Одесской, 14-16 июня - и в Николаевской и Черновицкой областях, 16 июня - еще и на Сумщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Справка. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).

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Жара до +30 в Киеве - когда ждать

Ранее погодный ресурс Wisemeteo сообщал, что в третьей декаде июня 2023 года в Киеве будет жарко, температура воздуха достигнет +35 градусов тепла. Пик жары - 25-го июня, а дальше синоптики прогнозируют до +23...+25 градусов.

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