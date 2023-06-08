В конце месяца ожидается настоящее пекло, правда, не обойдется без дождей.

В третьей декаде июня 2023 в украинской столице будет жарко, максимальная температура достигнет +35 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные погодного ресурса Wisemeteo.

Так, в среду, 21 июня, столбики термометров поползут вверх и покажут +29 градусов, 22-го числа ожидается +27, 23-24-го - также +29. А вот 25 июня погодный сайт Wisemeteo показывает рекордные в этом месяце в 2023 году +35 градусов.

То есть 25 июня ожидается пик жары, а дальше нас ждет снижение температуры до +23...+25 градусов. Обратим внимание, что, согласно данным погодного ресурса, 25, 27 и 28-го числа прогнозируются дожди.

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Прогноз погоды на лето 2023 в Украине

Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что температура летом в Украине будет оставаться на уровне +12...+14 ночью и +24...+ 26 градусов днем.

Метеоролог Вазира Мартазинова прогнозирует начало "хорошего лета" со второй половины июня. Кроме того, по ее словам, в этом же месяце ожидаются сильнейшие грозы и сильнейшие дожди.

Народный синоптик Владимир Деркач обещает, что лето 2023 будет соответствовать своим температурам, но будут побиты некоторые температурные рекорды.

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