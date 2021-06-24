Над территорией Украины долгое время царили циклоны. Однако по мере продвижения антициклона в Украину придут грады и шквалы.

В Украине в связи с перемещением антициклона изменится погода. На смену жаре придут град и шквалы.

Об этом рассказала старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, передает "Обозреватель".

По ее словам, над территорией Украины долгое время царили циклоны.

"Это не типично для циклона. Обычно в течение суток он может переместиться через всю территорию страны. А тут он задержался на несколько дней",- рассказала ученый.

Читайте такжеУкраинцев ждут самые жаркие дни месяца: синоптик назвал точные даты

Она добавила, что циклон был заблокирован другим природным явлением – антициклоном, который образовался на севере и северо-востоке, и мешал сдвинуться на восток.

"В то же время с Турции и Азии приходили достаточно жаркие воздушные массы, они встречались в районе Черного моря, где было много влажности. Циклон был малоподвижен, сохранялся над этой территорией более суток и в результате черноморское побережье – Одесса, Ялта, Керчь – сильно пострадали от интенсивных осадков. Если бы эти воздушные массы могли передвигаться, то дождей было бы намного меньше",- говорит Балабух.

К тому же антициклон усилился, а это приводит к сильным ветрам. Как сообщается, по мере продвижения антициклона Украину ждут грады и шквалы.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская