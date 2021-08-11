Непогода ожидается завтра, 12 августа, в юго-восточных областях Украины.

В четверг, 12 августа, в юго-восточных областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, грозы и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/c", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

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I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Первые заморозки в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, первый снег и заморозки в Украину придут в октябре.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в центральных регионах Украины в течение октября будут наблюдаться как почти летние температуры, так и заморозки. После 21 октября произойдет резкое похолодание. По его данным, в период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет минимальной отметки за весь месяц - днем -2°, ночью -3°...-5°.

Леонид Горбань прогнозирует, что первый снег с дождем возможен 26 октября, ожидается он в южных областях.

Автор: Екатерина Лиманская