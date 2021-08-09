Неделя в Украине пройдет с небольшими температурными качелям, но все равно в большинстве областей ожидается комфортная температура.

Неделя с 9 по 15 августа в Украине пройдет с комфортной температурой, лишь на востоке периодически будет жара. И если в понедельник в большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, то далее по всей стране будет небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 9 августа, в Украину нагрянет потепление. В большинстве областей ожидается ясная и солнечная погода, лишь на западе будет пасмурно.

По всей стране ожидается около +30°...+32°, на востоке - до +37°, на западе и в Крыму +24°...+26°. Дожди пройдут во Львовской области в Крыму.

Во вторник, 10 августа, по всей стране будет преобладать небольшая облачность. В Черниговской, Винницкой областях и в Крыму - ливни. В Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут небольшие дожди, а в Харькове - гроза. Температура в западных областях будет на уровне ++25°...+27°, на востоке - до +35°, на остальной территории: +27°...+32°.

11 августа дожди залью западную Украину, в Сумской области и в крыму - грозы. На западе по-прежнему будет комфортная температура, +25°...+27°, на крайнем востоке до +37°, на остальной территории: +27°...+31°.

В четверг, 12 августа, небольшие дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Крыму. Температура по всей стране немного опустится, на западе будет +23°...+25°, на востоке - максимум до +34°, на юге - до +31°, на остальной территории: +25°...+29°.

В пятницу, 13 августа, по всей стране будет комфортная температура на уровне +25°...+27°, лишь на юге и крайнем востоке воздух прогреется до +28°. Осадки ожидаются в Донецкой и Луганской областях.

В субботу, 14 августа, сохранится такая же погода. По всей стране будет небольшая облачность с комфортной температурой до +27°. А в воскресенье, 15 августа, столбики термометров поползут вверх. Повышение температуры ожидается по всей Украине, +26°...+28°, на юге - до +29°.

Народные приметы на неделю

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками, и в народе говорят: "Пронеси, Господи, Каллиника мороком (туманом), а не морозом". Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.

15 августа - Степанов (Стефанов) день. Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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Автор: Екатерина Лиманская