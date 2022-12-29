По данным синоптиков, опасность ожидается на северо-западе Украины.

На северо-западе Украины существует вероятность затоплений из-за подъема уровня воды в реках. Из-за этого синоптики Укргидрометцентра объявили І уровень опасности.

Как сообщается, по 30 декабря на реках бассейнов Припяти и Западного Буга местами возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий.

Также с 29 декабря по 1 января на реке Припять в створе поста Речица и р. Выжевка в створе поста старая Выжевка будет происходить затопление пойм.

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"Возможно достижение отметок затопления сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области", - предупредили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, только на Черниговщине и Сумщине местами ожидается небольшой мокрый снег.

Ветер будет юго-западный 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем составит 0-5° тепла, на западе и юге страны воздух прогреется до 4-9°.

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