Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото ua.depositphotos.com
В Украине в связи с опасными метеорологическими явлениями объявлено штормовое предупреждение.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.
"2 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также в Киеве и Киевской области сегодня ожидаются грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с.
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