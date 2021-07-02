Грозы, град и шквалы ожидаются по всей стране, кроме юго-востока.

В Украине в связи с опасными метеорологическими явлениями объявлено штормовое предупреждение.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в Киеве и Киевской области сегодня ожидаются грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская