Уже через несколько дней, по словам синоптика Натальи Голени, температура ночью будет держаться в рамках +15...+20 градусов.

В ближайшие дни температура в Украине снизится до +15 ночью и до +23 днем.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, сообщают "Факты".

По ее словам, в ближайшие дни нестабильный характер погоды сохранится, и существенных осадков 2-3 июля не будет только на востоке страны.

Затем с 4-5 июля будет преимущественно без осадков в западных областях. А 6-7 числа погоду в большинстве областей определит циклон, который принесет дожди.

"Температура ночью будет держаться в рамках +15...+20 градусов. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс +18...+ 23", - рассказала Наталья Голеня.

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Автор: Екатерина Лиманская