В Украине из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Украине в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 214 населенных пунктов.
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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, без электроснабжения остались 76 населенных пунктов в Полтавской области, 73 – в Черниговской, 25 – в Киевской, 16 – в Киевской, 16 – в Кировоградской и 8 - в Житомирской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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