В Украине из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов

09:21, 25 декабря 2020
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточены 214 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды обесточены 214 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 214 населенных пунктов.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, без электроснабжения остались 76 населенных пунктов в Полтавской области, 73 – в Черниговской, 25 – в Киевской, 16 – в Киевской, 16 – в Кировоградской и 8 - в Житомирской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: УНИАН

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Теги: непогода в Украине
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