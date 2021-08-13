Еще один человек числится без вести пропавшим.

В Турции, на которую после лесных пожаров обрушились наводнения, погибли как минимум 27 человек.

Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям страны, сообщает DW.

Как сообщается, один человек числится пропавшим без вести.

В результате стихии серьезно повреждена инфраструктура, включая обрушившиеся мосты и линии электропередач, в некоторых местах размыты дороги, затоплены дома и предприятия.

Затопленными оказались часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на черноморском побережье страны. Из пострадавших районов уже эвакуированы более 17000 человек.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, северный черноморский регион Турции столкнулся с наводнениями, охватившими провинции от Бартына до Синопа. Причиной наводнения стали сильные дожди.

Наибольшие разрушения были нанесены в Улусском районе. Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабюком, обрушилась, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Автор: Екатерина Лиманская