В Турции число жертв землетрясения превысило 50 человек – СМИ
В больницы были доставлены 896 пострадавших.
Количество жертв землетрясения в турецком Измире в регионе Эгейского моря увеличилось до 51 человека.
Как сообщает турецкое агентство Anadolu об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
На Филиппины надвигается мощный тайфун: эвакуированы тысячи людейПо его словам, более 2 тыс. спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа, в свою очередь, сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших. "По состоянию на утро 1 ноября из больниц выписано 682 человека. На данный момент продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние троих пострадавших критическое", - сказал он.
Землетрясение в Турции: что известно
- 30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены некоторые дома, люди оказались под руинами.
- Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил, что украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения в Турции.
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