В Турции число жертв землетрясения превысило 50 человек – СМИ

В больницы были доставлены 896 пострадавших.

Разрушения в результате землетрясения в Турции / фото REUTERS

Количество жертв землетрясения в турецком Измире в регионе Эгейского моря увеличилось до 51 человека.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Читайте также На Филиппины надвигается мощный тайфун: эвакуированы тысячи людейПо его словам, более 2 тыс. спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа, в свою очередь, сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших. "По состоянию на утро 1 ноября из больниц выписано 682 человека. На данный момент продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние троих пострадавших критическое", - сказал он.

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