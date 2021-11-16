В штате Вашингтон после дождей начались оползни. Людям рекомендуют эвакуироваться.

В американском штате Вашингтон начались наводнения. Из-за стихии сотням людей пришлось покинуть свои дома. Объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение после нескольких дней сильного ветра и дождя, которые привели к обширным наводнениям в некоторых частях штата, закрытию автомагистралей, отключению электричества и перемещению сотен людей.

По данным Департамента транспорта штата Вашингтон, из-за сырости в регионе были оползни. Многим местным жителям рекомендовали эвакуироваться из-за ожидаемых разливов рек.

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"Эвакуация - лучший вариант для людей, чтобы защитить себя в случае сильного наводнения", - говорится в сообщении властей.

По данным телеканала, в одном из районов за последние 48 часов выпало около 10 сантиметров осадков и может выпасть еще столько же в течение последующих дней.

Как сообщается, из-за суровых погодных условий более 97000 потребителей в штате остаются без электроснабжения.

Напомним, в провинции Британская Колумбия в Канаде после проливных дождей начались оползни и наводнения. Один город полностью эвакуируют.

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Автор: Екатерина Лиманская