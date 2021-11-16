В одном из районов несколько сотен человек оказались в ловушке в собственных автомобилях. Для спасения людей провели спасательную операцию с привлечением авиации.

В провинции Британская Колумбия в Канаде после проливных дождей начались оползни и наводнения. Один город полностью эвакуируют.

Об этом сообщает Reuters.

Так, по данным агентства, около 275 человек, в том числе 50 детей, застряли в районе горного городка Агассис в своих автомобилях. Чтобы спасти людей, понадобилась помощь авиации.

Власти в Мерритте, примерно в 200 километрах от Ванкувера, приказали всем граждан покинуть город из-за того, что вода перекрыла мосты и вынудила закрыть очистные сооружения.

Как сообщается, в некоторых районах выпало 200 миллиметров осадков - количество, которое обычно выпадают в месяц. В пострадавшем регионе начались оползни и наводнения.

"Ситуация динамичная ... сейчас очень тяжелая погода", - сказал журналистам провинциальный министр общественной безопасности Майк Фарнворт.

По словам официальных лиц, штормы будут продолжаться в этом районе и позже, что, скорее всего, приведет к отключению электроэнергии.

Напомним, ранее на Сицилии после проливных дождей образовалась огромная воронка, в которую упало несколько автомобилей.

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Автор: Екатерина Лиманская