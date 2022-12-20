Осадки ожидаются на востоке Украины, а также в Полтавской области.

В среду, 21 декабря, температура в Украине продолжит постепенно повышаться. В большинстве областей ожидается небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. На востоке ожидается снег, осадки также зацепят Полтавскую область. Днем по всей стране будет "ноль" или небольшой плюс. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе 21 декабря ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегдня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +2°, пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -3° днем +3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+1°, снег.

В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..0°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -3°...+4°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.

21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

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