Народный праздник 21 декабря известен под названиями Анфиса Рукодельница, Патапий.

Христиане отмечают церковный праздник 21 декабря в честь преподобного Патапия и мученицы Анфисы Римской. Святой Анфисе молятся, чтобы она подарила человеку стойкость и защитила от искушений, а также защитила дом от пожаров и других бедствий.

В день Анфисы женщины занимались рукоделием. Обычно в эту пору на улице лежало много снега, из-за чего в избе было светло. Женщины садились возле окна и весь день пряли или шили. Незамужние девушки весь день вышивали приданное на свадьбу.

В день Анфисы женщины вышивали узоры рубашек и рушники. Узоры и цвета вышивки отличались в разных регионах Украины. Вышивкой покрывали рукава и воротник, чтобы защитить человека от физических и душевных болезней.

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Разные орнаменты вышиванки имели разное значение. Например, солнце символизировало счастье и жизненную силу, а дерево означало долголетие.

21 декабря считается удачным днем для гадания, снятия порчи и сглаза. При этом важно заметить, что церковь не одобряет такие действия.

Что нельзя делать 21 декабря

Во время рукоделия не стоит ругаться и думать о плохом, иначе работа пойдет неудачно. Нельзя в этот день резать домашнюю птицу. Сегодня нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Приметы погоды 21 декабря

Если день морозный и безветренный, то зима будет снежной и теплой.

Если весь день идет снег, то Новый год будет снежным.

Птицы прячутся под крышу - к сильной метели.

Сильный снегопад сегодня сулит дождливое лето.

Синицы с утра чирикают - к морозной зиме.

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