Какой православный праздник 7 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Сегодня отмечается День ангела Екатерины - в честь памяти о великой святой, которая жила в IV веке. Девушка была умна, знала несколько языков, ее родители хотели, чтобы она вышла замуж за мужчину, равного ей.

Читайте такжеДень ангела Екатерины 2021 - история праздника и биография святойЕкатерина обратилась к старцу, который дал ей икону Богоматери с младенцем и посоветовал молиться, чтобы увидеть лицо своего жениха. Позже старец крестил ее и на следующий день Екатерине приснился сон, в котором Христос смотрел на нее прямо. Тогда девушка поняла, что будущий муж ее - Господь наш.

Когда было воздвигнуто гонение на христиан, святая великомученица отказалась выйти замуж за царя язычников и твердо исповедовала христианство. За это ее заключили в темницу, а позже казнили.

В честь памяти великой святой сегодня отмечается народный праздник 7 декабря - Екатеринин день.

Православный праздник 7 декабря - день памяти великомученика Меркурия

Читайте такжеС Днем Александра: картинки, теплые пожелания и стихотворенияМеркурий жил в III веке, происходил из знатной семьи и был начальником войска при императорах Декие и Валериане. Однажды на его солдат напало вражеское войско, тогда Меркурию приснился ангел, который вручил меч и сказал, чтобы тот сражался без страха.

Воины Меркурия победили недругов, а военачальник снова увидел во сне ангела, который предупреждал, что Меркурию придется страдать, чтобы получить венец. Меркурий крестился, а император Декий за такой поступок бросил его в темницу. Позже мученика долго истязали, а затем обезглавили.

Приметы 7 декабря

теплая погода - морозов не будет до 17 декабря;

одинокая девушка увидит в этот день крысу - выйдет замуж за иностранца;

маленькие звезды на небе - к скорому снегопаду;

круги вокруг луны - ждите сильных морозов.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день запрещает ссориться и ругаться. Также нежелательно планировать поездку. Тяжелую физическую работу или домашние дела лучше перенести на другой день. Устраивать шумные застолья нельзя, а если уж так вышло - на столе не должно быть мясных блюд.

Что можно делать 7 декабря

Издавна в этот день девушки постились и молились святой Екатерине о скором замужестве. Можно было погадать на жениха, для этого девушки брали кольцо и ленту, выкладывали на стол и накрывали каждый предмет тарелкой. Затем одна из них, которая не видела, где и что находится, поднимала любую тарелку. Кольцо - выйдет замуж, лента - долго еще сидеть в девках.

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Автор: Кристина Кащавцева