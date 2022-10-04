В течение дня в столице будет пасмурно.

В среду, 5 октября, в Киеве ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ближайшей ночью температура в столице опустится до +9°, а днем в среду поднимется до +13°. Ожидается пасмурная погода. Небо будет затянуто облаками. В течение дня возможен легкий дождик.

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Ветер будет преимущественно западный, а его скорость составит 2-3 м/с. Атмосферное давление будет расти, 749-753 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +16°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Тернополе 5 октября ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+16°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +9°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°.

В Одессе 5 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью +8°, днем +17°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+11°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +6°...+15°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.

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