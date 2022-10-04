В среду, 5 октября, погода в Украине начнет меняться. В частности, на западе потеплеет, а дожди практически полностью покинут территорию нашей страны.
Осадки 5 октября ожидаются на северо-востоке Украины в таких областях:
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Видео дня
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +16°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Тернополе 5 октября ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+16°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.
- В Виннице завтра будет +9°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду будет ночью +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°.
- В Одессе 5 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.
- В Херсоне в среду ночью +8°, днем +17°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +7°...+11°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +6°...+15°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.
Народные приметы на 5 октября
5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; если же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.