Эпицентр землетрясения находился в Крайове.

Юго-восточные страны Европы продолжает "трясти" после масштабного землетрясения, которое случилось в Турции 6 февраля, и унесло жизни минимум 31 643 человек. На этот раз подземные толчки зафиксировали недалеко от города Тыргу-Жиу в Румынии.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического института, землетрясение произошло силой в 5,3 балла. Его эпицентр залегал на большой глубине - около восьми километров ниже уровня земли и находился в Крайове, в 12 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу (румынская провинция Валахия).

Также толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Немного "трясло" сербские Белград и Вршаце.

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Сейсмологи обеспокоены после землетрясения в Турции

Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, которое унесло жизни множества человек и спровоцировало глобальные разрушения инфраструктуры Турции. На данный момент количество погибших вследствие инцидента ежедневно растет. По состоянию на утро 13 февраля, примерное количество жертв дошло до 31 643 человек.

Подземные толчки 6 февраля спровоцировали множество афтершоков и еще несколько землетрясений на территории соседних с Турцией стран. На данный момент сейсмологи обеспокоены ситуацией. По прогнозам ученых, сейсмичность сохранится еще некоторое время, поэтому странам стоит ожидать повторных землетрясений.

Говорят, что подобное происшествие может случиться и в Украине, поскольку страна находится в одном сейсмологическом поясе с Турцией.

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