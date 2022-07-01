Завтра в некоторых областях на западе Украины ожидается ухудшение погоды.

В субботу, 2 июля, на западе Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"2 июля днем в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в семи областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в некоторых областях Украины ожидается резкое изменение погоды. Так, с запада в нашу страну начнут заходить грозы и дожди. Вместе с осадками ожидается заметное снижение температуры, местами - до комфортных +25°. На остальной территории пока будет сухо и жарче, +28°...+30°.

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