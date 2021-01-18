Пустыню Сахара засыпало снегом (фото)
В жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50 градусов, но в этом месяце температура упала ниже нуля.
В крупнейшей пустыне мира Сахаре выпал снег. Средняя температура января там составляет более 20 градусов, однако сейчас она опустилась до минусовых значений.
Фотографии заснеженной пустыни опубликовал в Instagram фотограф Карим Бучетата.
Он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.
Издание The Sun, отмечает, что в жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50 градусов, но в этом месяце температура упала ниже нуля. 10 января местных жителей горного региона поразил снежный шквал. Снег также выпал в Ливане, Сирии и Иране.
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