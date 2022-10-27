На западе страны потеплеет до +15°...+18°, а на востоке температура не поднимется выше +9°...+11°.

В пятницу, 28 октября, Украину накроют температурные контрасты. Так, в западных областях потеплеет до +15°...+18°, а на востоке столбики термометров не поднимутся выше +9°...+11°. Дождей не ожидается. Практически по всей стране будет преобладаться облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +14°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Тернополе 28 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+17°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +8°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+13°.

В Одессе 28 октября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье завтра температура ночью +8°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +6°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.

Народные приметы на 28 октября

28 октября - Эфима. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный голубой цвет.

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