Погода в Украине / фото pixabay.com

В пятницу, 28 октября, Украину накроют температурные контрасты. Так, в западных областях потеплеет до +15°...+18°, а на востоке столбики термометров не поднимутся выше +9°...+11°. Дождей не ожидается. Практически по всей стране будет преобладаться облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +14°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +18°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
  • В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
  • В Тернополе 28 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+17°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
  • В Виннице завтра будет +8°...+16°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+13°.
  • В Одессе 28 октября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +8°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +11°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +6°...+13°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
Погода в Украине 28 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 28 октября

28 октября - Эфима. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный голубой цвет.

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