В пятницу, 28 октября, Украину накроют температурные контрасты. Так, в западных областях потеплеет до +15°...+18°, а на востоке столбики термометров не поднимутся выше +9°...+11°. Дождей не ожидается. Практически по всей стране будет преобладаться облачная погода с прояснениями.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +14°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +18°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
- В Тернополе 28 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+17°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +8°...+16°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+13°.
- В Одессе 28 октября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
- В Запорожье завтра температура ночью +8°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +11°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +6°...+13°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
Народные приметы на 28 октября
28 октября - Эфима. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный голубой цвет.
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