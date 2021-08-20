На снятых очевидцами кадрах видно, что на поле горит трава, а по полю двигается торнадо.

Жители российской Республики Башкортостан стали свидетелями настоящих огненных торнадо.

Явление пронеслось по пастбищу между двумя селами в Хайбуллинском районе, пишет mk.ru. На заснятых очевидцами кадрах видно, что на поле горит трава, а по полю двигается торнадо.

В ГУ МЧС по региону произошедшее назвали "пыльным вихрем".

"Это явление называется "пыльный вихрь". Горела сухая трава на площади пять гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета. Огонь ликвидирован", - рассказали спасатели.

Отмечается, что в южных районах республики уже несколько недель бушуют лесные пожары. По данным МЧС, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов природных возгораний.

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Автор: Катерина Комолова