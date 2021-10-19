В Индии число погибших в результате оползней и наводнений увеличилось до 26.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, сильные дожди в штате Керала начались 11 октября, усилились в конце 15 октября и продолжались в выходные дни. Проливные дожди и оползни разрушают дороги и дома, многие города и деревни оказались отрезанными.
Как сообщается, тысячи людей были эвакуированы. Для пострадавших открыли более 180 лагерей помощи.
Читайте такжеИталию накрыли мощнейшие дожди: установлен новый европейский рекорд (видео)
В одной из местных рек уровень воды буквально за несколько часов поднялся сразу на 7 метров.
Старожилы утверждают, что это может быть первый раз, когда уровень воды в реке поднялся на такую высоту.
Как сообщалось ранее, южно-индийский штат Керала страдает от проливных дождей и оползней, к которым они приводят. Ожидается, что небольшие дожди по всему штату продолжатся.
Напомним, в 2018 году штат Керала пострадал от сильнейшего наводнения за столетие. Тогда погибло не менее 400 человек и около 200000 были эвакуированы.