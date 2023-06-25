Из-за обильного дождя, который наблюдается в некоторых уголках столице, украинцам следует позаботиться о собственной безопасности. Как известно, сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение с первым уровнем опасности.

В части Киева наблюдается сильный ливень: в отдельных районах столицы машины "поплыли" из-за высокого уровня воды.

О непогоде и ее последствиях сообщают столичные телеграмм-каналы. По данным "Реальный Киев", по состоянию на 16:56 дождь не утихает, а только усиливается.

В частности, уже затапливает Броварской проспект, а по улицам Малышко и Братиславский начался "автозаплыв". Также от непогоды "спрятался" Киевский зоопарк.

За данными "Киев24", после обильного ливня подтопило часть улицы Миропольской (левый берег столицы) - коммунальщики пытаются откачать воду насосами.

Также ливень сопровождаются мощными порывами ветра. Украинцам следует быть осмотрительными и не оставлять машины под деревьями.

В Украине штормовое предупреждение, надвигается циклон Lambert

Напомним, что сегодня на части материковой Украины объявили штормовое предупреждение с желтым (первым) уровнем опасности. Скорость ветра, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, может достигать 15-20 м/с.

Ожидается, что уже с понедельника, 26 июня, непогода в некоторых регионах Украины лишь усилится в связи с надвигающимся циклоном Lambert. О последствиях сегодня сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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