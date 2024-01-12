В ближайшие дни ждать существенного потепления не стоит.

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться морозная погода с некоторым колебанием температуры, но существенного потепления ждать не стоит. Оттепель на большей территории нашей страны ожидается только в конце второй декады января. Об этом в комментарии "Телеграфа"рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В конце второй декады января (это период с 10 по 20 января - УНИАН) ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части Украины и осадки в смешанной форме (снег, мокрый снег, местами с дождем)", - сообщил синоптик.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич также сообщал, что в ближайшие дни в Украине ожидается еще две волны холода. Одна из них начнется уже сегодня, 12 января. Через территорию Украины в пройдет активный холодный фронт, который повлечет похолодание сразу на 5-10 градусов: в южных и западных областях ожидается будет -3°...-8°, а на остальной территории похолодает до -15°. 13 января морозы в Украине только усилятся: в северных, восточных и некоторых центральных областях температура ночью будет падать до -17°...-22°, а днем будет -7°...-12°.

Видео дня

Затем ожидается некоторое потепление, а 16-18 января придет очередная волна похолодания.

Вас также могут заинтересовать новости: