Будет облачно и снежно, говорят синоптики.

Сегодня на Киевщине будет по-зимнему морозно, прогнозируют снег с гололедицей на дорогах. Утром температурный показатель в столице уже упал до отметки -9°.

В то же время по состоянию на 09:40 в Киеве наблюдается относительная влажность на уровне 89%, атмосферное давление составляет 740 мм. рт. ст., говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Там предупреждают украинцев, что сегодня на дорогах может быть опасно из-за гололедицы. Ветер на Киевщине юго-восточный, скоростью 7-12 м/с.

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"Температура 3-8° мороза, в Киеве 5-7° мороза", - говорится в прогнозе на эти сутки.

По Украине могут ударить сильные морозы

Накануне синоптик Игорь Кибальчич предупреждал: в ближайшие два дня по областям Украины могут ударить сильные морозы, кое-где температура воздуха упадет до -20°. Такие изменения произойдут на фоне арктического цкилона, который в эти дни проходит нашими территориями, утверждает он.

По словам Кибальчича, традиционно холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины.

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