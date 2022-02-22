В среду, 23 февраля, в Киеве заметно похолодает.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице будет +1°...+3°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +4°. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.
23 февраля в Киеве будет сухо, без осадков. Прохлады добавит западный ветер, скорость которого ожидается в пределах 1,6 - 3,2 м/с. Атмосферное давление пониженное. 746-748 миллиметров ртутного столба. Восход в 06:55, закат в 17:28.
Погода в Украине 23 февраля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.
В Тернополе 23 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°, сильный дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+5°.
В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+4°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+9°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +10°.