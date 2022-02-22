В среду, 23 февраля, в Киеве заметно похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице будет +1°...+3°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +4°. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.

23 февраля в Киеве будет сухо, без осадков. Прохлады добавит западный ветер, скорость которого ожидается в пределах 1,6 - 3,2 м/с. Атмосферное давление пониженное. 746-748 миллиметров ртутного столба. Восход в 06:55, закат в 17:28.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°, сильный дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+9°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +10°.

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