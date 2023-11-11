Синоптик предупреждают о непогоде.

В Киеве и Киевской области на воскресенье, 12 ноября, объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидаются дожди и сильный ветер.

"12 ноября днем порывы ветра 15-20 м / с; ночью и утром 12 ноября значительный дождь", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Гражданам рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность.

По данным Укргидрометцентра, на погоду в Украине 11 и 12 ноября будет влиять циклон. Это приведет к осадкам и усилению ветра.

Сегодня, за исключением востока, ожидаются небольшие и умеренные дожди по всей Украине, а в южных областях - местами значительные осадки с грозами. Днем в Украине, кроме западных областей, предусматриваются порывы ветра 15-20 м/с. Дневная температура составит 7-12°, только в южной части воздух прогреется до более комфортных 13-18°.

В воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются умеренные дожди. В северных, центральных и ночью в южных областях осадки будут значительными. В Карпатах прогнозируется значительный мокрый снег. Также в этот день порывы ветра в Украине, за исключением запада, будут достигать 15-22 м/с, а в южной части, восточных и центральных областях местами 25 м/с. Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, существенно не изменится, только на западе будет немногопрохладнее.

В понедельник уже ожидается в основном погода без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны возможен небольшой дождь. Температура ночью будет в пределах 0-7° тепла, днем на севере страны ожидается от 3 до 8°, на остальной территории - от 6 до 11°, лишь на юге воздух прогреется до 14°.

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