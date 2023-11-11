На выходных ожидаются дожди, сильный ветер, а в Карпатах - значительный мокрый снег.

На выходных в Украине испортится погода. С юго-запада через нашу страну будет проходить циклон, в большинстве областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, но температура останется плюсовой. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Сегодня по всей Украине, кроме востока, ожидаются небольшие и умеренные дожди, а в южных областях - местами значительные дожди с грозами. Утром и днем в Украине, кроме западных областей, прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем составит 7-12°, только в южной части воздух прогреется до более комфортных 13-18°.

В воскресенье, по данным синоптиков, в Украине ожидаются умеренные дожди. В северных, центральных, а ночью и в южных областях осадки будут значительными. В Карпатах ожидается значительный мокрый снег. Также в этот день в Украине, кроме западных областей, порывы ветра будут достигать 15-22 м/с, а в южной части, восточных и центральных областях местами 25 м/с. Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, существенно не изменится, только на западе несколько похолодает.

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В понедельник уже будет преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0-7° тепла, днем на севере страны ожидается 3-8°, на остальной территории 6-11°, лишь на юге воздух прогреется до 14°.

Штормовое предупреждение - прогноз по Киеве и области

На сегодня, 11 ноября, в Киеве и Киевской области объявлен и уровень опасности. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

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