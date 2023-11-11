Сегодня на Киевщине будет очень ветрено.

На сегодня, 11 ноября, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"11 ноября порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды в столице и области объявлен І уровень опасности

Видео дня

Погода в Киеве и области сегодня - прогноз на 11 ноября

Сегодня на Киевщине ожидается облачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр. По данным синоптиков, днем будет дождливо.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, а его порывы будут достигать порывы 15-20 м/с. Температура днем по области ожидается на уровне 7-12°, а в Киеве столбики термометров покажут около 10°.

Погода на выходных-прогноз

По данным Погода УНИАН, на выходных погода испортится по всей Украине. И 11, в 12 ноября в нашей стране будет много дождей. Только сегодня на востоке Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье на западе Украины будет холоднее всего, +4°...+8°. А самая высокая температура традиционно ожидается на юге и юго-востоке, где столбики термометре покажут +11°...+15°, в Крыму ожидается до +18°.

Вас также могут заинтересовать новости: