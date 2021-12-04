Накануне спасатели предупредили об опасности схода лавин.

В Карпатах ударили настоящие зимние морозы - столбики термометра опустились до отметки в 16 градусов ниже нуля. На днях также стало известно, что в Карпатах намело по пояс снега.

Об этом сообщается на странице Черногорского спасательно-поискового поста в Facebook.

"По состоянию на 09:13. 04.12.2021 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -16°С", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшение погодных условий. В частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и снижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

Какой будет погода в Украине: прогноз на сегодня

4 декабря по всей стране снизится температура. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут лишь +1°...+3°, лишь в восточных и южных областях будет теплее, до +5°...+ 9°, а в Крыму - до +11°. Также на юго-востоке ожидаются дожди, кое-где мокрый снег. Практически по всей стране будет преобладать небольшая облачность.

В высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Автор: Юрий Годован