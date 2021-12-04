В большинстве областей воздух прогреется лишь до +1°...+3°.

Сегодня, 4 декабря, по всей Украине снизится температура. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут лишь +1°...+3°, лишь в восточных и южных областях будет теплее, до +5°...+9°, а в Крыму - до +11°.

Также на юго-востоке ожидаются дожди, кое-где мокрый снег. Практически по всей стране будет преобладать небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет +1°...+3°, небольшая облачность, без осадков.

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Холоднее всего сегодня будет в северных областях, где столбики термометров не поднимутся выше +1°...+2°. В Киеве - практически безоблачно, а на остальной территории - небольшая облачность.

В Центре сегодня также от +1° до +3°, без осадков, небольшая облачность.

На Востоке тепло распределится неравномерно. Если в Харькове ожидается лишь +2°, то в Донецкой и Луганской областях - до +7°...+9°. В этих двух областях также пройдут дожди, местами - мокрый снег.

В южных областях сегодня будет до +5°, а в Крыму - до +11°. Осадки в виде дождей ожидаются повсеместно, кроме Запорожья - здесь мокрый снег.

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Автор: Екатерина Лиманская