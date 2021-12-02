На высокогорье продолжаются метели.

В Карпатах продолжаются снегопады. Так на горе Драгобрат намело снега по пояс.

Об этом в Facebook рассказал местный житель Василий Молдавчук.

"Снега больше, чем до пояса. Представьте. Зима, настоящая зима", - прокомментировал он опубликованное видео, снятое на Драгобрате.

Снегом заметает и гору Поп Иван Черногорский.

"По состоянию на 09:05. 02.12.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров. Падает снег. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -6°С", - сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщал Погода УНИАН, в Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшение погодных условий. В частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и понижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

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Автор: Екатерина Лиманская