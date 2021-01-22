В Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за опасности лавин

В ближайшие дни значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах могут сходить лавины / фото УНИАН

В Карпатах из-за высокой возможности схода лавин объявили штормовое предупреждение.

Об этом в Facebook сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 23-24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 22 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

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