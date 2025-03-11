В Украине на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода ожидается на Закарпатье и в Карпатах.
"Днем 11 марта и в течение суток 12 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - предупреждают синоптики.
Также, по их данным, сегодня и завтра в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье 25 м/с.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Шторм в Карпатах
Тем временем горные спасатели Прикарпатья в Facebook сообщают, что в Карпатах начался шторм.
По их данным, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и дует ветер со скоростью 24 м/с. Температура воздуха при этом -1°С.
"Не выходите в высокогорье!" - предупреждают спасатели.
Погода 11 марта
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях пройдут небольшие дожди, днем в Карпатах и на Закарпатье осадки будут значительными. На остальной территории без осадков.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах, днем местами в западных и Житомирской областях порывы будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - до 25 м/с.
Температура днем повысится до +14°...+19°, на юге страны - до +22°, только на побережье морей будет свежее, +7°...+12°.