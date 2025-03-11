Непогода ожидается и на Закарпатье.

В Украине на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода ожидается на Закарпатье и в Карпатах.

"Днем 11 марта и в течение суток 12 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - предупреждают синоптики.

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Также, по их данным, сегодня и завтра в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье 25 м/с.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Шторм в Карпатах

Тем временем горные спасатели Прикарпатья в Facebook сообщают, что в Карпатах начался шторм.

По их данным, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и дует ветер со скоростью 24 м/с. Температура воздуха при этом -1°С.

"Не выходите в высокогорье!" - предупреждают спасатели.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях пройдут небольшие дожди, днем в Карпатах и на Закарпатье осадки будут значительными. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах, днем местами в западных и Житомирской областях порывы будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - до 25 м/с.

Температура днем повысится до +14°...+19°, на юге страны - до +22°, только на побережье морей будет свежее, +7°...+12°.

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