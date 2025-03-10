Температура останется без существенных изменений - будет тепло.

Во вторник, 11 марта, в Украине продолжится теплая погода, однако не без нюансов. В частности, синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди в ряде областей и сильный порывистый ветер. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

По ее данным, во вторник в Украине сохранится теплая погода с дневной температурой воздуха +14...+20 градусов.

"Дожди пройдут на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ривненской, Волынской и Житомирской областей", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Видео дня

В большинстве же областей Украины, по ее словам, сохранится погода без осадков.

"Немного будет разбавлять эту апрельскую идиллию порывистый ветер, который временами будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 метров в секунду и немного снижать температуру комфорта, внимательно!" - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве завтра воздух прогреется до +17...+19 градусов. Осадки маловероятны, говорит Наталка Диденко, однако ожидается порывистый ветер юго-западного направления.

В Украине усиливается ветер

На сегодня в Карпатах объявили І уровень опасности из-за усиления ветра. По прогнозу, во второй половине дня в горах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье они будут достигать 25 м/с.

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