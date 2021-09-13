В результате пожара уже погиб один человек - 44-летний спасатель.

В Испании жители многих деревень вынуждены были покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, распространению огня способствует сильный ветер и жара. Из-за стихии уже около двух тысяч человек вынуждены были эвакуироваться. Известно об одном погибшем.

Как сообщается, огромные клубы дыма, поднимающиеся над горами, видны за много километров.

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Премьер-министр Педро Санчес объявил о развертывании военного подразделения по чрезвычайным ситуациям для борьбы с пожаром.

Согласно предварительным данным, пожар охватил более 6000 гектаров.

Как сообщается, на борьбу с огнем брошены 365 пожарных, 41 самолет и 25 транспортных средств.

Власти предполагают, что пожар был начат преднамеренно. Следователи работают над выяснением более подробной информации.

Как сообщал Погода УНИАН, в Испании около курортного города Эстепона начался крупный лесной пожар, в результате которого уже погиб один человек - 44-летний пожарный

Из-за пожара несколько дорог вдоль Средиземного моря пришлось закрыть.

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Автор: Екатерина Лиманская