В районе Эстепоны бушует лесной пожар, который уже унес жизнь одного человека.

В Испании около курортного города Эстепона начался крупный лесной пожар, в результате которого уже погиб один человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, из-за лесного пожара было эвакуировано 939 человек. А во время тушения огня погиб 44-летний пожарный.

Пожар уже выжег около 2000 гектаров густо засаженной деревьями области, известной как Сьерра-Бермеха.

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Как сообщается, более 300 пожарных работают над тем, чтобы взять под контроль огонь.

Из-за пожара несколько дорог вдоль Средиземного моря пришлось закрыть.

По состоянию на конец августа лесные пожары охватили 74260 гектаров в Испании, что выше среднего показателя за последние 10 лет, но все еще далеко от показателей 2012 года (190000 гектаров).

Данные Министерства окружающей среды показывают, что 7 из 10 самых жарких лет в истории Испании приходятся на последнее десятилетие.

Как сообщал Погода УНИАН, лесные пожары также продолжают бушевать в США. Там огонь приближается к Лос-Анджелесу.

Кроме того, в Греции на горе Афон бушует лесной пожар. Пламя вспыхнуло в лесной местности вблизи небольшого поселка, прилегающего к монастырю Святой Анны, в пределах проживания монастырской общины.

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Автор: Екатерина Лиманская